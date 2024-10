Börse Wien: ATX Prime klettert zum Start des Mittwochshandels

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch derzeit aufwärts.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent fester bei 1 794,20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,041 Prozent höher bei 1 794,19 Punkten in den Handel, nach 1 793,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 787,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 795,98 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,657 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 797,52 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2024, den Stand von 1 845,93 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 16.10.2023, einen Wert von 1 589,26 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,68 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2,71 Prozent auf 26,50 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,25 Prozent auf 17,24 EUR), OMV (+ 1,31 Prozent auf 38,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,25 Prozent auf 25,98 EUR) und Rosenbauer (+ 1,17 Prozent auf 34,70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-1,77 Prozent auf 33,30 EUR), Wienerberger (-1,45 Prozent auf 27,26 EUR), PORR (-0,94 Prozent auf 14,74 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,61 Prozent auf 81,80 EUR) und Österreichische Post (-0,51 Prozent auf 29,55 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 927 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,952 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,84 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at