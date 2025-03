In Reaktion auf die Vorlage der aktuellen vorläufigen Ergebnisse zum Gesamtjahr 2024 haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr deutlich von 20,10 auf 31,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Buy" wurde bestätigt.

Die vorläufigen Ergebnisse zum Gesamtjahr 2024 lagen überwiegend im Rahmen ihrer Erwartungen und der Guidance der Porr, so Erste Group Analyst Michael Marschallinger in seiner aktuellen Studie. Trotz der jüngsten Kursrally sieht die Erste Group weiteres Kurspotenzial. Aus Sicht der Erste Group werden die heimischen Baukonzerne (neben der Porr auch die Strabag) angetrieben von der Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine und dem damit verbundenen Aufbau der Infrastruktur, sowie dem deutschen Fiskalpaket.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,30 Euro für 2024, sowie 2,66 bzw. 3,07 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2024, sowie 0,90 bzw. 1,00 Euro für 2025 bzw. 2026.

Am Dienstag haben die Porr-Titel den Handel an der Wiener Börse mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent bei 25,35 Euro beendet.

