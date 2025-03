Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 19,50 auf 37,50 Euro deutlich nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analystin Jenna Xu für die Aktien des Baukonzerns bestätigt.

In Anbetracht der hervorragenden Positionierung der Porr auf dem attraktiven osteuropäischen Infrastrukturmarkt, der zunehmenden Investitionen in die künstliche Intelligenz, die die Ausgaben für den Bau von Rechenzentren vorantreiben, sowie des geplanten deutschen Infrastrukturpakets in Höhe von 500 Mrd. EUR sind die Berenberg-Experten der Ansicht, dass das Aufwärtspotenzial des Unternehmens trotz der jüngsten Neubewertungen der Aktie und des gesamten Bausektors weiterhin unterschätzt wird.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,34 Euro für 2024, sowie 2,95 bzw. 3,17 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,80 Euro für die Jahre 2024, 2025 sowie 2026.

Am Freitag notierten die Porr-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 0,35 Prozent bei 28,40 Euro.

