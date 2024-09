Börse Wien: ATX Prime leichter

Am Freitag sinkt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,90 Prozent auf 1 807,44 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 1 823,85 Punkte an der Kurstafel, nach 1 823,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 826,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 805,47 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,436 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 20.08.2024, mit 1 821,37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 817,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 621,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,45 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AMAG (+ 1,28 Prozent auf 23,80 EUR), Polytec (+ 0,99 Prozent auf 3,07 EUR), BAWAG (+ 0,84 Prozent auf 71,75 EUR), Raiffeisen (+ 0,06 Prozent auf 18,01 EUR) und PORR (+ 0,00 Prozent auf 14,12 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-3,15 Prozent auf 89,20 EUR), Addiko Bank (-3,05 Prozent auf 15,90 EUR), ZUMTOBEL (-2,73 Prozent auf 5,70 EUR), Wienerberger (-2,70 Prozent auf 30,22 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,61 Prozent auf 29,85 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 576 328 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,726 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,52 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

