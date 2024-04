Börse Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Kaum verändert zeigte sich der ATX Prime am Abend.

Schlussendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 1 776,24 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 1 777,82 Punkte an der Kurstafel, nach 1 777,48 Punkten am Vortag.

Bei 1 793,79 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 775,64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 704,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, wies der ATX Prime 1 714,03 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 1 620,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3,63 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 793,79 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 6,03 Prozent auf 4,22 EUR), Raiffeisen (+ 2,11 Prozent auf 18,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,40 Prozent auf 41,88 EUR), Verbund (+ 1,03 Prozent auf 68,45 EUR) und OMV (+ 0,96 Prozent auf 44,28 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Semperit (-4,24 Prozent auf 11,74 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,64 Prozent auf 111,20 EUR), FACC (-3,30 Prozent auf 6,15 EUR), Addiko Bank (-2,51 Prozent auf 17,50 EUR) und Wienerberger (-2,19 Prozent auf 33,02 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 673 411 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,537 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,94 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at