Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent fester bei 1 842,83 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,014 Prozent höher bei 1 840,87 Punkten, nach 1 840,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 840,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 843,15 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,247 Prozent nach. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 1 825,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 703,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 591,05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7,51 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 2,01 Prozent auf 3,55 EUR), AMAG (+ 1,15 Prozent auf 26,50 EUR), S IMMO (+ 0,92 Prozent auf 21,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,87 Prozent auf 115,40 EUR) und Semperit (+ 0,68 Prozent auf 11,76 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Palfinger (-0,82 Prozent auf 24,05 EUR), AT S (AT&S) (-0,81 Prozent auf 22,02 EUR), Addiko Bank (-0,50 Prozent auf 20,10 EUR), Marinomed Biotech (-0,39 Prozent auf 12,75 EUR) und STRABAG SE (-0,36 Prozent auf 42,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 20 441 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,629 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die OMV-Aktie mit 10,35 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at