Börse Wien: ATX zum Handelsende in Rot

In Wien standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der ATX schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 652,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 117,877 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,006 Prozent schwächer bei 3 658,47 Punkten, nach 3 658,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 658,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 625,09 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Der ATX wies vor einem Monat, am 10.05.2024, einen Wert von 3 686,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der ATX mit 3 378,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, betrug der ATX-Kurs 3 160,73 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,05 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,02 Prozent auf 37,85 EUR), OMV (+ 1,36 Prozent auf 41,76 EUR), EVN (+ 0,69 Prozent auf 29,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,70 EUR) und voestalpine (+ 0,15 Prozent auf 26,16 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,36 Prozent auf 29,10 EUR), Lenzing (-1,05 Prozent auf 32,90 EUR), Andritz (-0,96 Prozent auf 56,65 EUR), Raiffeisen (-0,77 Prozent auf 16,78 EUR) und Erste Group Bank (-0,67 Prozent auf 44,63 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 380 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,299 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,94 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,21 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at