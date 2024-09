Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Anteilsscheine des Energieversorgers EVN gesenkt. Das Votum lautet nun auf "Accumulate", nachdem die Titel bisher mit "Buy" bewertet worden waren. Der zuständige Experte Christoph Schultes beließ das Kursziel unverändert bei 34,4 Euro.

Zum Vergleich: Die EVN-Titel notierten an der Wiener Börse am Freitag in der Früh bei 30,80 Euro.

Für die Bewertungsänderung ist die derzeitige Differenz vom aktuellen Kurs zum Kursziel verantwortlich, schrieben die Analysten. Diese lag zuletzt bei annähernd elf Prozent. Hinsichtlich des Bewertungsmodells würde eine höhere Annahme beim Terminal Value (TV) die geringere Bewertung des Verbund-Anteils - 2,55 Mrd. Euro statt bisher 2,87 Mrd. Euro - konterkarieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 2,57 Euro für 2024, sowie 2,64 bzw. 2,79 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzungen für die drei genannten Geschäftsjahre belaufen sich auf jeweils 1,00 Euro pro Aktie.

