Börse Wien: Das macht der ATX Prime am Mittag

Um 12:09 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 2 053,66 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,054 Prozent auf 2 051,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2 052,88 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 058,95 Punkte, das Tagestief hingegen 2 047,52 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 1 885,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 777,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 716,06 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,47 Prozent. Bei 2 063,60 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 802,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 3,21 Prozent auf 14,45 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,75 Prozent auf 6,98 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,56 Prozent auf 35,75 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 213,00 EUR) und OMV (+ 1,13 Prozent auf 41,26 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen ZUMTOBEL (-2,26 Prozent auf 5,20 EUR), Wolford (-2,03 Prozent auf 3,86 EUR), Wienerberger (-2,01 Prozent auf 32,18 EUR), Rosenbauer (-1,79 Prozent auf 38,50 EUR) und UBM Development (-1,30 Prozent auf 19,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 70 923 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,787 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,49 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at