Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Rosenbauer-Aktie von 42,00 auf 60,00 angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Christian Obst bestätigt.

Hauptgrund für die neue Bewertung seien höhere Umsatz- und EBIT-Erwartungen, schreibt Obst in der am Freitag vorgelegten Studie. Durch den Rekordauftragsbestand von 2,3 Milliarden Euro habe Rosenbauer eine solide Basis für Umsatzwachstum.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 4,90 Euro für 2025, sowie 6,09 bzw. 7,14 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2026, sowie 1,00 Euro für 2027. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 soll hingegen keine Dividende ausgeschüttet werden.

Am Freitagvormittag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,1 Prozent bei 43,90 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/szk

ISIN AT0000922554 WEB http://www.rosenbauer.co.at

AFA0046 2025-06-27/11:33