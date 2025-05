Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Rosenbauer von 45,0 auf 47,0 Euro angehoben. Die "Buy"-Bewertung beließ das Expertenduo Fabio Hölscher und Marc-René Tonn nach den jüngsten Ergebnissen des Feuerwehrausrüsters unverändert.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten Rosenbauer am Donnerstagvormittag bei 41,40 Euro mit plus 2,22 Prozent.

Die zuletzt vorgelegten Erstquartalszahlen 2025 bestätigten die positive Sicht auf ein Investment in die Aktie. Es gab keine negativen Überraschungen und der Auftragseingang blieb stark, schreiben die Experten.

Die Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 5,82 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen nun bei 7,00 und 6,41 Euro je Aktie. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 0,58 Euro bzw. 1,40 Euro sowie 1,28 Euro je Anteilsschein erwartet.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000922554 WEB http://www.rosenbauer.co.at

AFA0027 2025-05-15/10:21