Börse Wien in Grün: ATX Prime-Anleger greifen zum Start zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch aktuell aufwärts.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 1 787,42 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent höher bei 1 777,82 Punkten, nach 1 777,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 775,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 788,51 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Wert von 1 704,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 714,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 1 620,82 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 4,28 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 788,51 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 3,72 Prozent auf 19,50 EUR), Wolford (+ 3,52 Prozent auf 4,12 EUR), Raiffeisen (+ 2,17 Prozent auf 18,86 EUR), S IMMO (+ 2,16 Prozent auf 18,00 EUR) und OMV (+ 2,01 Prozent auf 44,74 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-1,18 Prozent auf 8,40 EUR), CA Immobilien (-0,80 Prozent auf 32,44 EUR), AMAG (-0,73 Prozent auf 27,20 EUR), Verbund (-0,44 Prozent auf 67,45 EUR) und EVN (-0,41 Prozent auf 24,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 72 352 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 23,537 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Warimpex-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

