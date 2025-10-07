Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächer

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent auf 2 355,95 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 364,31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 364,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 366,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 348,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 293,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 218,91 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 1 804,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 29,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 8,00 Prozent auf 29,70 EUR), Polytec (+ 1,62 Prozent auf 3,13 EUR), STRABAG SE (+ 1,39 Prozent auf 80,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,26 Prozent auf 12,86 EUR) und Rosenbauer (+ 1,12 Prozent auf 45,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-5,35 Prozent auf 3,54 EUR), Frequentis (-5,25 Prozent auf 83,00 EUR), Warimpex (-5,20 Prozent auf 0,51 EUR), Addiko Bank (-4,17 Prozent auf 20,70 EUR) und FACC (-3,29 Prozent auf 9,12 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 100 609 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 33,961 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

