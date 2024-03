Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Handel im Plus

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am ersten Tag der Woche fort.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent fester bei 1 706,08 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,046 Prozent fester bei 1 705,54 Punkten in den Montagshandel, nach 1 704,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 708,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 704,91 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 1 729,13 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2023, den Stand von 1 660,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 781,89 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,464 Prozent nach unten. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 1,59 Prozent auf 12,76 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,32 Prozent auf 23,10 EUR), FACC (+ 0,99 Prozent auf 6,15 EUR), OMV (+ 0,96 Prozent auf 41,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 20,12 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wienerberger (-0,93 Prozent auf 31,88 EUR), Palfinger (-0,83 Prozent auf 24,00 EUR), Frequentis (-0,77 Prozent auf 25,70 EUR), IMMOFINANZ (-0,71 Prozent auf 20,90 EUR) und EVN (-0,63 Prozent auf 23,85 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 38 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,294 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Semperit lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at