Börse Wien in Grün: ATX Prime liegt zum Start im Plus

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,53 Prozent stärker bei 1 706,87 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,087 Prozent auf 1 699,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 707,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 699,10 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,723 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, notierte der ATX Prime bei 1 714,46 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 15.11.2023, den Wert von 1 649,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, stand der ATX Prime bei 1 744,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,418 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 750,09 Punkte. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 2,10 Prozent auf 24,30 EUR), PORR (+ 1,56 Prozent auf 13,06 EUR), Andritz (+ 1,35 Prozent auf 59,95 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,22 Prozent auf 24,80 EUR) und voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 25,48 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-3,03 Prozent auf 4,48 EUR), FACC (-1,09 Prozent auf 6,35 EUR), Semperit (-0,44 Prozent auf 13,48 EUR), IMMOFINANZ (-0,23 Prozent auf 21,45 EUR) und CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 26 108 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 21,766 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at