Börse Wien in Grün: ATX Prime präsentiert sich mittags fester

Am Dienstag springt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,15 Prozent auf 1 735,16 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 1 732,82 Punkte an der Kurstafel, nach 1 732,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 737,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 732,82 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, mit 1 723,67 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 538,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wurde der ATX Prime mit 1 687,50 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,23 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 746,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 3,42 Prozent auf 3,79 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 31,06 EUR), Erste Group Bank (+ 0,90 Prozent auf 40,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,83 Prozent auf 30,30 EUR) und Raiffeisen (+ 0,81 Prozent auf 20,02 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-2,60 Prozent auf 23,26 EUR), Marinomed Biotech (-2,07 Prozent auf 28,40 EUR), Semperit (-1,76 Prozent auf 14,52 EUR), Rosenbauer (-1,67 Prozent auf 29,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,44 Prozent auf 123,00 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 124 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,160 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Semperit-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

