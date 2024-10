Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart freundlich

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch am Freitagmorgen.

Um 09:13 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,06 Prozent auf 3 606,33 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,182 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 604,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 604,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 600,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 608,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0,111 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der ATX einen Stand von 3 552,86 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.07.2024, den Wert von 3 685,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, wies der ATX einen Wert von 3 169,38 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,69 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 2,25 Prozent auf 26,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,67 Prozent auf 30,15 EUR), BAWAG (+ 0,44 Prozent auf 69,05 EUR), EVN (+ 0,38 Prozent auf 26,70 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,35 Prozent auf 17,18 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,68 Prozent auf 29,05 EUR), Telekom Austria (-0,58 Prozent auf 8,54 EUR), Raiffeisen (-0,49 Prozent auf 18,11 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,36 Prozent auf 84,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,28 Prozent auf 21,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 428 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,570 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

