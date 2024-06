Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende leichter

Am fünften Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 1,74 Prozent leichter bei 1 776,35 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 1 808,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 807,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 808,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 768,88 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 3,16 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 864,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 707,10 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, bei 1 624,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,64 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit UBM Development (+ 1,86 Prozent auf 21,90 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,53 Prozent auf 13,30 EUR), S IMMO (+ 0,91 Prozent auf 22,10 EUR), Rosenbauer (+ 0,56 Prozent auf 35,70 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,47 Prozent auf 8,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Erste Group Bank (-3,31 Prozent auf 42,02 EUR), BAWAG (-3,31 Prozent auf 57,00 EUR), Lenzing (-3,23 Prozent auf 36,00 EUR), Palfinger (-3,11 Prozent auf 23,35 EUR) und Verbund (-2,90 Prozent auf 73,55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 031 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,438 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,87 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at