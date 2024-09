Börse Wien: So performt der ATX aktuell

Um 12:10 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,22 Prozent auf 3 607,44 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 115,613 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 3 612,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 615,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 596,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 626,08 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.08.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 689,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der ATX mit 3 591,60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, einen Stand von 3 158,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,73 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell IMMOFINANZ (+ 4,67 Prozent auf 24,65 EUR), EVN (+ 1,56 Prozent auf 29,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 26,30 EUR), Verbund (+ 1,17 Prozent auf 73,40 EUR) und DO (+ 0,29 Prozent auf 139,20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen BAWAG (-1,33 Prozent auf 70,55 EUR), Andritz (-0,79 Prozent auf 62,50 EUR), Erste Group Bank (-0,74 Prozent auf 47,97 EUR), Telekom Austria (-0,70 Prozent auf 8,46 EUR) und Österreichische Post (-0,67 Prozent auf 29,70 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 2 582 967 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,205 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,80 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,95 Prozent an der Spitze im Index.

