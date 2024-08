Börse Zürich: Am Donnerstagmittag Gewinne im SPI

Der SPI notiert am Donnerstag im Plus.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,48 Prozent stärker bei 16 459,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,209 Prozent auf 16 346,29 Punkte an der Kurstafel, nach 16 380,47 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 469,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 346,29 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,447 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 214,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, betrug der SPI-Kurs 15 742,31 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, wurde der SPI auf 14 637,06 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 12,97 Prozent zu Buche. Bei 16 484,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell HOCHDORF (+ 41,49 Prozent auf 0,59 CHF), Lalique (+ 21,77 Prozent auf 35,80 CHF), Implenia (+ 6,77 Prozent auf 32,35 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,10 Prozent auf 26,60 CHF) und Klingelnberg (+ 2,88 Prozent auf 16,05 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-5,59 Prozent auf 0,27 CHF), SHL Telemedicine (-5,33 Prozent auf 3,20 CHF), Addex Therapeutics (-5,14 Prozent auf 0,07 CHF), Gurit (-3,48 Prozent auf 34,65 CHF) und Curatis (-2,29 Prozent auf 5,12 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 737 412 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 258,189 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent an der Spitze im Index.

