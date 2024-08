Börse Zürich in Grün: SLI in Grün

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,52 Prozent fester bei 2 011,73 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,203 Prozent auf 1 997,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 001,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 996,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 012,70 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,306 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, notierte der SLI bei 1 980,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 930,61 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 745,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,08 Prozent aufwärts. Bei 2 012,70 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,96 Prozent auf 437,50 CHF), Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 1 226,00 CHF), Straumann (+ 1,49 Prozent auf 125,90 CHF), Sika (+ 1,43 Prozent auf 270,30 CHF) und ams (+ 1,15 Prozent auf 1,01 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-2,02 Prozent auf 36,79 CHF), Swiss Re (-0,43 Prozent auf 116,55 CHF), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 492,50 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 538,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 48,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 737 412 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 246,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at