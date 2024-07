Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Montag notierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,27 Prozent höher bei 1 958,57 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,112 Prozent tiefer bei 1 951,20 Punkten, nach 1 953,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 948,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 969,13 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Wert von 1 987,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der SLI einen Stand von 1 897,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, notierte der SLI bei 1 708,08 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,06 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 2,61 Prozent auf 110,20 CHF), Holcim (+ 1,77 Prozent auf 81,76 CHF), Swiss Life (+ 1,46 Prozent auf 669,00 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 4 305,00 CHF) und ams (+ 1,10 Prozent auf 1,38 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-3,10 Prozent auf 255,90 CHF), Julius Bär (-1,80 Prozent auf 51,16 CHF), Straumann (-1,67 Prozent auf 118,00 CHF), Richemont (-1,11 Prozent auf 138,25 CHF) und Partners Group (-0,86 Prozent auf 1 206,50 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 907 348 Aktien gehandelt. Mit 245,773 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,13 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at