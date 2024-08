Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsstart auf grünem Terrain

SMI-Handel am Morgen.

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,45 Prozent stärker bei 12 337,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,426 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 12 326,09 Punkte an der Kurstafel, nach 12 282,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 340,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 320,21 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,375 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 11 993,83 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der SMI noch bei 11 260,91 Punkten. Der SMI notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 11 309,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,45 Prozent nach oben. Bei 12 434,03 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 90,14 CHF), Sika (+ 1,19 Prozent auf 272,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00) Prozent auf 48,55 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,95 Prozent auf 275,20 CHF) und Partners Group (+ 0,90 Prozent auf 1 182,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Novartis (-0,07 Prozent auf 98,41 CHF), Zurich Insurance (-0,04 Prozent auf 484,10 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 285,50 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 538,50 CHF) und UBS (+ 0,00 Prozent auf 26,70 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 54 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 238,269 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at