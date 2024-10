Börse Zürich in Grün: SMI zum Start mit grünem Vorzeichen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch derzeit aufwärts.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 12 190,56 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,441 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,265 Prozent auf 12 186,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 154,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 176,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 191,68 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Stand von 12 037,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 12 365,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der SMI bei 10 900,30 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,13 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 1,14 Prozent auf 27,57 CHF), Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 1 287,00 CHF), Givaudan (+ 0,70 Prozent auf 4 461,00 CHF), Logitech (+ 0,63 Prozent auf 73,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,52 Prozent auf 50,08 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-1,03 Prozent auf 130,05 CHF), Zurich Insurance (-0,04 Prozent auf 519,00 CHF), Alcon (+ 0,14 Prozent auf 82,96 CHF), Sonova (+ 0,16 Prozent auf 317,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 711,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 323 444 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 230,176 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

