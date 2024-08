Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 15 801,16 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,133 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,308 Prozent stärker bei 15 840,59 Punkten, nach 15 791,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 877,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 795,63 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.07.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 416,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der SPI einen Stand von 15 677,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 14 623,89 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,45 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 22,83 Prozent auf 156,00 CHF), Peach Property Group (+ 9,56 Prozent auf 7,68 CHF), Arundel (+ 9,24 Prozent auf 0,13 CHF), HOCHDORF (+ 6,41 Prozent auf 7,30 CHF) und Evolva (+ 4,44 Prozent auf 0,94 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-8,85 Prozent auf 3,50 CHF), Curatis (-6,35 Prozent auf 5,90 CHF), ARYZTA (-5,82 Prozent auf 1,57 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,52 Prozent auf 0,38 CHF) und StarragTornos (-3,35 Prozent auf 46,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die ARYZTA-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 166 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,273 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

