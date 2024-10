Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende im Plus

Der SPI beendete den Freitagshandel im Plus.

Im SPI ging es im SIX-Handel schlussendlich um 0,58 Prozent aufwärts auf 16 211,07 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,183 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,110 Prozent schwächer bei 16 099,98 Punkten, nach 16 117,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16 239,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 091,94 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,804 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 15 854,98 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 11.07.2024, mit 16 292,65 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, lag der SPI bei 14 434,12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,26 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,38 Prozent auf 19,82 CHF), Cicor Technologies (+ 4,33 Prozent auf 53,00 CHF), dormakaba (+ 3,37 Prozent auf 644,00 CHF), Meyer Burger Technology (+ 2,86 Prozent auf 1,55 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 2,73 Prozent auf 226,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Relief Therapeutics (-21,45 Prozent auf 4,32 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,42 Prozent auf 0,13 CHF), Perrot Duval SA (-7,75 Prozent auf 59,50 CHF), Curatis (-6,36 Prozent auf 8,24 CHF) und GAM (-5,14 Prozent auf 0,17 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 702 462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,747 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at