Börse Zürich in Rot: SLI mit Abgaben

Am Mittwoch fällt der SLI um 15:43 Uhr via SIX um 1,21 Prozent auf 1 748,21 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,09 Prozent auf 1 750,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 769,54 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 745,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 754,90 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 792,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 687,35 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, bei 1 767,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,868 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 789,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,39 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 0,99 Prozent auf 127,65 CHF), Sandoz (+ 0,87 Prozent auf 29,14 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 93,56 CHF), Sonova (+ 0,07 Prozent auf 276,70 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,03 Prozent auf 296,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-5,67 Prozent auf 1,93 CHF), Geberit (-4,94 Prozent auf 490,70 CHF), Julius Bär (-3,40 Prozent auf 45,14 CHF), Richemont (-3,29 Prozent auf 104,45 CHF) und Lonza (-2,92 Prozent auf 359,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 954 125 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,361 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

