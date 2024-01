Börse Zürich in Rot: SMI notiert letztendlich im Minus

So performte der SMI am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 11 148,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,283 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,880 Prozent tiefer bei 11 130,83 Punkten, nach 11 229,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 088,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 148,56 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,806 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der SMI mit 11 191,89 Punkten berechnet. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 10 814,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 401,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 0,194 Prozent ein. Bei 11 309,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,87 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,92 Prozent auf 93,65 CHF), Sonova (+ 0,65 Prozent auf 278,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,24 Prozent auf 296,70 CHF), Logitech (-0,17 Prozent auf 81,10 CHF) und Nestlé (-0,21 Prozent auf 98,18 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Geberit (-4,92 Prozent auf 490,80 CHF), Lonza (-2,95 Prozent auf 358,90 CHF), Swiss Life (-2,51 Prozent auf 583,80 CHF), Richemont (-2,41 Prozent auf 105,40 CHF) und Sika (-1,84 Prozent auf 234,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 278 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,361 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,82 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,44 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

