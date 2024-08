Börse Zürich in Rot: SMI rauscht zum Handelsende ab

Am Freitag fiel der SMI via SIX schlussendlich um 3,59 Prozent auf 11 875,52 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,457 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,01 Prozent auf 12 069,38 Punkte an der Kurstafel, nach 12 317,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 109,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 11 845,08 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 3,38 Prozent abwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 02.07.2024, einen Stand von 12 011,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der SMI einen Wert von 11 209,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, notierte der SMI bei 11 212,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,31 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 89,40 CHF), Swisscom (-1,58 Prozent auf 529,50 CHF), Roche (-1,64 Prozent auf 281,10 CHF), Novartis (-2,00 Prozent auf 96,61 CHF) und Givaudan (-2,55 Prozent auf 4 197,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (-9,49 Prozent auf 24,13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-8,38 Prozent auf 44,69 CHF), Logitech (-7,65 Prozent auf 73,12 CHF), Sika (-6,90 Prozent auf 248,40 CHF) und Holcim (-6,86 Prozent auf 76,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 929 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 243,327 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at