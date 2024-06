Börse Zürich: SLI fällt am Montagmittag zurück

Der SLI gibt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,84 Prozent auf 1 970,44 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,836 Prozent auf 1 970,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 987,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 982,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 967,92 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 10.05.2024, bei 1 918,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 1 906,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 757,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,07 Prozent auf 4 360,00 CHF), Holcim (+ 0,55 Prozent auf 80,42 CHF), VAT (+ 0,37 Prozent auf 491,50 CHF), Temenos (+ 0,16 Prozent auf 61,50 CHF) und Lonza (-0,04 Prozent auf 500,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-2,52 Prozent auf 31,37 CHF), ams (-1,83 Prozent auf 1,34 CHF), Nestlé (-1,67 Prozent auf 96,38 CHF), UBS (-1,58 Prozent auf 27,97 CHF) und Swiss Re (-1,41 Prozent auf 112,05 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 400 047 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 261,080 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at