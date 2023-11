Börse Zürich: SLI legt zum Handelsende zu

Am Freitag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,90 Prozent auf 1 705,08 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,409 Prozent auf 1 696,72 Punkte an der Kurstafel, nach 1 689,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 696,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 710,53 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,35 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 17.10.2023, einen Stand von 1 687,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bewegte sich der SLI bei 1 713,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, bewegte sich der SLI bei 1 681,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 2,98 Prozent auf 23,14 CHF), Richemont (+ 2,41 Prozent auf 112,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,58 Prozent auf 437,00 CHF), Straumann (+ 1,44 Prozent auf 119,95 CHF) und Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1 126,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-1,28 Prozent auf 25,54 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 10 850,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 246,40 CHF), SGS SA (-0,11 Prozent auf 73,80 CHF) und Swisscom (-0,04 Prozent auf 509,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 791 520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2023 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

