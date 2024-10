Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Um 09:13 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent stärker bei 1 985,31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,162 Prozent auf 1 988,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 985,03 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 985,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 988,48 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,547 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, lag der SLI bei 1 940,84 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 10.07.2024, bei 1 970,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 720,43 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 12,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 4 496,00 CHF), Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 113,65 CHF), Alcon (+ 0,68 Prozent auf 83,18 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 99,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,51 Prozent auf 512,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sika (-2,22 Prozent auf 255,20 CHF), VAT (-1,66 Prozent auf 409,50 CHF), Temenos (-1,21 Prozent auf 61,00 CHF), Adecco SA (-1,13 Prozent auf 28,00 CHF) und ams-OSRAM (-1,01 Prozent auf 10,28 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 273 572 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,857 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

