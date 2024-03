Börse Zürich: SLI sackt zum Start ab

Der SLI gibt am Donnerstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent leichter bei 1 926,11 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,198 Prozent auf 1 926,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 930,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 925,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 928,89 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,41 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 14.02.2024, mit 1 820,72 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, betrug der SLI-Kurs 1 793,43 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 14.03.2023, den Wert von 1 701,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,22 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 930,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,73 Prozent auf 83,44 CHF), Lonza (+ 1,32 Prozent auf 477,40 CHF), Swatch (I) (+ 0,91 Prozent auf 210,80 CHF), Richemont (+ 0,71 Prozent auf 148,75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 42,29 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swiss Life (-5,56 Prozent auf 629,00 CHF), Roche (-2,88 Prozent auf 234,05 CHF), ams (-1,71 Prozent auf 1,18 CHF), Partners Group (-0,96 Prozent auf 1 294,50 CHF) und SGS SA (-0,86 Prozent auf 87,46 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 903 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256,386 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,91 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at