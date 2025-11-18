ams Aktie

ams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Eigene Erwartungen erfüllt 18.11.2025 09:32:00

ams-OSRAM hält operativen Gewinn stabil - Aktie knickt ein

ams-OSRAM hält operativen Gewinn stabil - Aktie knickt ein

Der österreichisch-deutsche Chip- und Sensorkonzern ams-Osram hat seine eigenen Erwartungen im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erfüllt.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) trat mit 166 Mio. Euro auf der Stelle. Der Umsatz sank im Vorjahresvergleich um 3 Prozent auf 853 Mio. Euro, lag damit aber in der oberen Hälfte der Prognose, wie das Unternehmen am Dienstag in Premstätten bei Graz mitteilte.

Das Chip-Geschäft, das drei Viertel des Umsatzes ausmacht, sei wie erwartet gewachsen, sagte Vorstandschef Aldo Kamper. "Wie versprochen, erzielen wir trotz des schwächeren US-Dollars und höherer Rohstoffpreise ein stärkeres zweites Halbjahr in Bezug auf Umsatz, Gewinn und Cashflow." Ohne den schwachen Dollar wäre der Umsatz um 20 Mio. Euro höher ausgefallen.

Für das laufende vierte Quartal rechnet ams-Osram erneut mit einem Umsatz von 790 bis 890 Mio. Euro und einer bereinigten operativen Umsatzrendite von 16 bis 19 Prozent. Das wäre zwar weniger EBITDA als im dritten Quartal (19,5 Prozent), in dem der Verkauf einer Produktionsanlage in Singapur aber den Gewinn nach oben getrieben hatte. Saisontypisch geringeren Chip-Umsätzen stehe dann voraussichtlich ein anziehendes Geschäft mit Auto-Ersatzlampen gegenüber. Rechnerisch steuert ams-Osram damit in der Mitte der Spanne für das Gesamtjahr auf einen Umsatz von gut 3,3 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von knapp 600 Mio. Euro zu.

Die ams-OSRAM-Aktie verliert in Wien zeitweise 6,54 Prozent auf 10,00 Euro.

kre/cs

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Positives Quartal bei ams-OSRAM trotz Umsatzrückgang und Währungseinflüssen

Bildquelle: ah

Nachrichten zu ams AGmehr Nachrichten

Analysen zu ams AGmehr Analysen

09.07.25 ams kaufen Deutsche Bank AG
04.07.25 ams add Baader Bank
08.04.25 ams kaufen Deutsche Bank AG
17.02.25 ams kaufen Deutsche Bank AG
12.02.25 ams add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen