Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der SLI wagte sich am Dienstagabendnicht aus der Reserve.

Letztendlich schloss der SLI am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 1 860,90 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,239 Prozent tiefer bei 1 859,51 Punkten in den Handel, nach 1 863,97 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 856,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 865,25 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 1 815,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wies der SLI 1 711,05 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, wies der SLI einen Wert von 1 781,85 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 874,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 1,34 Prozent auf 211,70 CHF), Roche (+ 1,22 Prozent auf 231,95 CHF), Holcim (+ 0,91 Prozent auf 70,78 CHF), Alcon (+ 0,71 Prozent auf 70,94 CHF) und UBS (+ 0,60 Prozent auf 25,14 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Straumann (-2,23 Prozent auf 144,70 CHF), Sonova (-2,08 Prozent auf 282,10 CHF), Givaudan (-1,83 Prozent auf 3 746,00 CHF), Lindt (-1,30 Prozent auf 10 660,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,89 Prozent auf 288,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 167 255 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 261,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,08 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at