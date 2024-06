Börse Zürich: SLI zum Handelsstart fester

Der SLI bleibt auch am Freitag in der Gewinnzone.

Am Freitag notiert der SLI um 09:13 Uhr via SIX 0,21 Prozent stärker bei 1 943,15 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,174 Prozent fester bei 1 942,46 Punkten in den Handel, nach 1 939,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 941,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 943,15 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,644 Prozent. Der SLI stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 1 839,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 866,82 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der SLI einen Wert von 1 751,48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 967,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 1,66 Prozent auf 95,70 CHF), Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 113,45 CHF), Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 494,40 CHF), Sandoz (+ 0,79 Prozent auf 31,98 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,75 Prozent auf 472,70 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sonova (-1,33 Prozent auf 281,50 CHF), Straumann (-0,76 Prozent auf 116,80 CHF), ams (-0,58 Prozent auf 1,38 CHF), Lonza (-0,57 Prozent auf 485,80 CHF) und Logitech (-0,40 Prozent auf 88,74 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 575 949 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 237,803 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,99 Prozent.

