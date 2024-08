Börse Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

So bewegt sich der SMI morgens.

Um 09:11 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,98 Prozent auf 11 726,91 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,367 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,832 Prozent schwächer bei 11 744,65 Punkten, nach 11 843,18 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 747,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 712,69 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,829 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, stand der SMI bei 12 051,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, betrug der SMI-Kurs 11 602,21 Punkte. Der SMI wies vor einem Jahr, am 08.08.2023, einen Stand von 11 057,32 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Roche (-0,33 Prozent auf 273,30 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 519,50 CHF), Givaudan (-0,48 Prozent auf 4 120,00 CHF), Nestlé (-0,56 Prozent auf 88,78 CHF) und Swiss Re (-0,63 Prozent auf 101,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Zurich Insurance (-3,29 Prozent auf 449,80 CHF), Alcon (-1,75 Prozent auf 78,60 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 72,80 CHF), Lonza (-1,57 Prozent auf 553,00 CHF) und Richemont (-1,36 Prozent auf 123,65 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 186 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,19 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

