Börse Zürich: SMI verbucht zum Start Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,05 Prozent auf 12 129,50 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,418 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 12 137,61 Zählern und damit 0,121 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 122,93 Punkte).

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 128,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 141,87 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,796 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, notierte der SMI bei 11 964,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 151,19 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, bei 11 001,69 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,59 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 4 496,00 CHF), Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 113,65 CHF), Alcon (+ 0,68 Prozent auf 83,18 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 99,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,51 Prozent auf 512,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sika (-2,22 Prozent auf 255,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,58 Prozent auf 222,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,52 Prozent auf 49,69 CHF), Partners Group (-0,51 Prozent auf 1 277,50 CHF) und Geberit (-0,49 Prozent auf 525,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 273 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 227,857 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

