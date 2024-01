Börse Zürich: SPI fällt zurück

Der SPI bewegt sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,97 Prozent auf 14 486,54 Punkte zurück. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,985 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,916 Prozent auf 14 494,26 Punkte an der Kurstafel, nach 14 628,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 14 515,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 461,70 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Wert von 14 657,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der SPI einen Stand von 14 154,88 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, bei 14 640,01 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 0,572 Prozent zu Buche. Bei 14 743,38 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 461,70 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Spexis (+ 31,53 Prozent auf 0,13 CHF), Adval Tech (+ 2,94 Prozent auf 105,00 CHF), Accelleron Industries (+ 2,13 Prozent auf 26,88 CHF), Edisun Power Europe (+ 1,85 Prozent auf 110,00 CHF) und Inficon (+ 1,60 Prozent auf 1 272,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Meyer Burger (-33,33 Prozent auf 0,09 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-18,81 Prozent auf 8,16 CHF), Perrot Duval SA (-14,17 Prozent auf 51,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-12,61 Prozent auf 10,40 CHF) und Kinarus (-12,50 Prozent auf 0,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 132 719 104 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 268,361 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Implenia-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at