Schwacher Wochentag in Zürich: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 17 026,87 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,373 Prozent auf 16 973,40 Punkte an der Kurstafel, nach 17 036,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 026,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 973,40 Zählern.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,182 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 208,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 531,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der SPI einen Stand von 15 812,13 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,72 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 6,92 Prozent auf 3,00 CHF), Barry Callebaut (+ 6,85 Prozent auf 1 077,00 CHF), Molecular Partners (+ 3,44 Prozent auf 3,31 CHF), Bossard (+ 2,29 Prozent auf 169,60 CHF) und Geberit (+ 2,02 Prozent auf 626,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Xlife Sciences (-10,00 Prozent auf 18,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,50 Prozent auf 0,74 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,76 Prozent auf 44,00 CHF), Zehnder A (-4,60 Prozent auf 66,40 CHF) und SHL Telemedicine (-3,85 Prozent auf 1,25 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OC Oerlikon-Aktie. 220 872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 232,876 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
Die Relief Therapeutics-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,78
|-1,27%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 194,00
|0,17%
|Bossard AG
|174,80
|-0,91%
|Geberit AG (N)
|660,80
|-0,12%
|Molecular Partners AG
|3,45
|-9,93%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,26
|1,88%
|Relief Therapeutics Holding AG
|3,05
|-0,16%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|298,20
|0,54%
|SHL Telemedicine
|1,13
|-6,25%
|Xlife Sciences AG
|18,00
|-1,37%
|Zehnder AG (A)
|72,60
|0,41%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|47,20
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.