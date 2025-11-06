SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lukrative SHL Telemedicine-Anlage?
|
06.11.2025 16:05:18
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine SHL Telemedicine-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das SHL Telemedicine-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 16,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,500 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,13 CHF, da sich der Wert einer SHL Telemedicine-Aktie am 05.11.2025 auf 1,25 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 92,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SHL Telemedicine eine Börsenbewertung in Höhe von 21,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|SHL Telemedicine
|1,20
|-4,00%
