BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|SPI aktuell
|
07.11.2025 17:58:54
Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter
Der SPI schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 16 974,56 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,166 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,217 Prozent auf 17 026,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 989,38 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 030,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 883,39 Punkten erreichte.
SPI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,126 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der SPI 17 263,63 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der SPI 16 570,93 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 865,33 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 480,75 Punkten. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9,33 Prozent auf 0,82 CHF), Barry Callebaut (+ 6,70 Prozent auf 1 195,00 CHF), Bellevue (+ 5,52 Prozent auf 8,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,67 Prozent auf 7,85 CHF) und Ascom (+ 4,52 Prozent auf 3,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Molecular Partners (-11,22 Prozent auf 3,29 CHF), Curatis (-6,34 Prozent auf 12,55 CHF), SHL Telemedicine (-6,25 Prozent auf 1,13 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-6,23 Prozent auf 12,34 CHF) und BKW (-6,22 Prozent auf 167,30 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 765 228 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,288 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SPI-Werte
Die Relief Therapeutics-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BKW AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|SIX-Handel SPI zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.10.25
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.10.25
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.10.25
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BKW AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|3,91
|5,83%
|ASMALLWORLD AG
|0,78
|-1,27%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 194,00
|0,17%
|Bellevue AG
|9,18
|5,52%
|BKW AG
|178,20
|-6,16%
|Curatis AG
|12,55
|-6,34%
|Highlight Event and Entertainment AG
|8,35
|3,09%
|Molecular Partners AG
|3,45
|-9,93%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,26
|1,88%
|Pierer Mobility (ex KTM Industries)
|13,28
|-5,55%
|Relief Therapeutics Holding AG
|3,05
|-0,16%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|298,20
|0,54%
|SHL Telemedicine
|1,13
|-6,25%
|UBS
|32,61
|-1,90%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|16 974,56
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.