SPI aktuell 07.11.2025 17:58:54

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter

Der SPI zeigte sich am Freitagabend kaum verändert.

Der SPI schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 16 974,56 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,166 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,217 Prozent auf 17 026,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 989,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 030,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 883,39 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,126 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der SPI 17 263,63 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der SPI 16 570,93 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 865,33 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 480,75 Punkten. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9,33 Prozent auf 0,82 CHF), Barry Callebaut (+ 6,70 Prozent auf 1 195,00 CHF), Bellevue (+ 5,52 Prozent auf 8,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,67 Prozent auf 7,85 CHF) und Ascom (+ 4,52 Prozent auf 3,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Molecular Partners (-11,22 Prozent auf 3,29 CHF), Curatis (-6,34 Prozent auf 12,55 CHF), SHL Telemedicine (-6,25 Prozent auf 1,13 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-6,23 Prozent auf 12,34 CHF) und BKW (-6,22 Prozent auf 167,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 765 228 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,288 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die Relief Therapeutics-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

