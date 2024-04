Börse Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,29 Prozent stärker bei 15 338,95 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,922 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,167 Prozent höher bei 15 320,74 Punkten, nach 15 295,17 Punkten am Vortag.

Bei 15 357,00 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 287,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,673 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, notierte der SPI bei 14 927,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, bewegte sich der SPI bei 14 638,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 490,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Basilea Pharmaceutica (+ 11,46 Prozent auf 42,80 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,17 Prozent auf 5,68 CHF), Orascom Development (+ 5,39 Prozent auf 4,69 CHF), DocMorris (+ 5,02 Prozent auf 93,10 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,84 Prozent auf 26,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Spexis (-14,29 Prozent auf 0,06 CHF), Medartis (-7,22 Prozent auf 81,00 CHF), HOCHDORF (-5,95 Prozent auf 5,06 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,29 Prozent auf 0,07 CHF) und Kinarus (-4,76 Prozent auf 0,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 196 837 303 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 252,374 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

