Börse Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch steigt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,45 Prozent auf 16 376,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,377 Prozent auf 16 364,95 Punkte an der Kurstafel, nach 16 303,53 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 364,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 16 376,53 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,435 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der SPI mit 15 919,28 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der SPI noch bei 15 066,69 Punkten. Der SPI lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 14 927,07 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,40 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell VAT (+ 4,56 Prozent auf 445,00 CHF), ams (+ 2,98 Prozent auf 1,19 CHF), Meyer Burger Technology (+ 2,82 Prozent auf 5,28 CHF), ARYZTA (+ 1,91 Prozent auf 1,71 CHF) und Julius Bär (+ 1,82 Prozent auf 48,71 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Kudelski (-3,59 Prozent auf 1,61 CHF), Molecular Partners (-3,11 Prozent auf 5,60 CHF), DOTTIKON ES (-1,78 Prozent auf 249,00 CHF), Feintool International (-1,33 Prozent auf 18,50 CHF) und BELIMO (-1,13 Prozent auf 523,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 54 657 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,972 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

