Börse Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 16 092,82 Punkte nach oben. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,081 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,059 Prozent fester bei 16 042,52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 033,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 16 094,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 042,52 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,622 Prozent nach oben. Der SPI wies vor einem Monat, am 10.06.2024, einen Wert von 16 114,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 158,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, bewegte sich der SPI bei 14 432,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,45 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ONE swiss bank (+ 21,88 Prozent auf 3,90 CHF), AIRESIS (+ 10,56 Prozent auf 0,40 CHF), Spexis (+ 9,51) Prozent auf 0,09 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,08 Prozent auf 12,40 CHF) und Idorsia (+ 4,39 Prozent auf 2,19 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Villars SA (-6,45 Prozent auf 580,00 CHF), Evolva (-6,19 Prozent auf 0,91 CHF), Addex Therapeutics (-5,96 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (-5,48 Prozent auf 0,22 CHF) und Adval Tech (-5,00 Prozent auf 95,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 008 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 245,831 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

