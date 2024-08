Börse Zürich: SPI zum Handelsstart stärker

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,00 Prozent höher bei 15 499,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,105 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,698 Prozent auf 15 453,20 Punkte an der Kurstafel, nach 15 346,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 453,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 499,20 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,014 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der SPI auf 16 013,59 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, stand der SPI bei 15 372,36 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2023, den Stand von 14 666,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 6,38 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 484,31 Punkte. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 12,13 Prozent auf 0,42 CHF), HOCHDORF (+ 9,85 Prozent auf 7,14 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,97 Prozent auf 1,49 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,43 Prozent auf 1,17 CHF) und Calida (+ 5,36 Prozent auf 29,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Xlife Sciences (-3,33 Prozent auf 34,80 CHF), Kudelski (-2,21 Prozent auf 1,55 CHF), StarragTornos (-2,08 Prozent auf 47,00 CHF), Investis (-0,92 Prozent auf 107,50 CHF) und Walliser Kantonalbank (-0,88 Prozent auf 113,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 314 707 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,394 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

