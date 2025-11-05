Boise Cascade LLC präsentierte Quartalsergebnisse

Boise Cascade LLC lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,68 Prozent auf 1,67 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

