Bosch CEO unexpectedly steps down after leading a massive job cut push

Leading Holdings Group Aktie

Leading Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000

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27.06.2026 04:43:15

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