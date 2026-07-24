Boyd Gaming Aktie

Boyd Gaming für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896499 / ISIN: US1033041013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 03:37:22

Boyd Gaming Corp. Bottom Line Falls In Q2

(RTTNews) - Boyd Gaming Corp. (BYD) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $131.23 million, or $1.75 per share. This compares with $151.46 million, or $1.84 per share, last year.

Excluding items, Boyd Gaming Corp. reported adjusted earnings of $144.43 million or $1.93 per share for the period.

Revenue held steady at $1.034 billion

Boyd Gaming Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $131.23 Mln. vs. $151.46 Mln. last year. -EPS: $1.75 vs. $1.84 last year. -Revenue: $1.034 Bln vs. $1.034 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boyd Gaming Corp.

mehr Nachrichten