Boyd Gaming Aktie
WKN: 896499 / ISIN: US1033041013
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24.07.2026 03:37:22
Boyd Gaming Corp. Bottom Line Falls In Q2
(RTTNews) - Boyd Gaming Corp. (BYD) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $131.23 million, or $1.75 per share. This compares with $151.46 million, or $1.84 per share, last year.
Excluding items, Boyd Gaming Corp. reported adjusted earnings of $144.43 million or $1.93 per share for the period.
Revenue held steady at $1.034 billion
Boyd Gaming Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $131.23 Mln. vs. $151.46 Mln. last year. -EPS: $1.75 vs. $1.84 last year. -Revenue: $1.034 Bln vs. $1.034 Bln last year.
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