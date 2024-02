BP erhöht trotz Gewinnrückgang Dividende - Aktienrückkauf angekündigt

Von Christian Moess Laursen

FRANKFURT (Dow Jones)--BP hat im Schlussquartal und Gesamtjahr rückläufige Gewinne verbucht, aber dabei die Markterwartungen übertroffen. Ein Jahr zuvor hatte BP - wie viele andere Öl - und Gaskonzerne - Rekordgewinne abgeliefert und dabei davon profitiert, dass die steigende Energienachfrage nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine die Preise in die Höhe getrieben hatte. Dies war nun anders. Darüber hinaus kündigte der Energiekonzern Aktienrückkäufe und eine höhere Dividende an.

Der britische Energiekonzern will in den ersten drei Monaten des Jahres Aktien im Wert von 1,75 Milliarden Dollar zurückkaufen, im ersten Halbjahr insgesamt für 3,5 Milliarden Dollar. Für das abgelaufene Jahr sollen Aktionäre eine Dividende von 28,42 Cent je Aktie erhalten, im Vorjahr waren es 24,082 Cent.

BP meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinn von 13,84 Milliarden US-Dollar zu Wiederbeschaffungskosten - eine ähnliche Kennzahl wie der Nettogewinn, den die US-Ölkonzerne ausweisen. Dieser lag deutlich unter den 27,65 Milliarden Dollar des Vorjahres, übertraf aber die Analysten-Konsensprognose von 13,83 Milliarden Dollar. Der Rückgang ist auf die Energiepreisentwicklungen, Portfolioänderungen, niedrigere Raffineriemargen und einen geringeren Ölhandel zurückzuführen, so das Unternehmen.

Im Schlussquartal verbuchte BP einen bereinigten Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten von 2,99 Milliarden Dollar, ebenfalls ein Rückgang gegenüber 4,81 Milliarden im Vorjahresquartal und 3,29 Milliarden im Vorquartal. Der Quartalsgewinn übertraf ebenfalls die vom Unternehmen erstellte Konsensprognose von 2,77 Milliarden Dollar. Das Quartalsergebnis spiegelt laut Unternehmen einen starken Gashandel und die Ölpreisentwicklungen wider, die durch niedrigere Raffineriemargen und einen schwachen Ölhandel ausgeglichen wurden, so das in London ansässige Unternehmen.

"2023 war ein Jahr mit einer starken operativen Leistung und einer echten Dynamik bei der Lieferung im gesamten Unternehmen", sagte CEO Murray Auchincloss.

Die großen Ölkonzerne hatten im Laufe des vergangenen Jahres mit volatilen Energiepreisen zu kämpfen, insbesondere im vierten Quartal, aber ein starker Gashandel und eine anhaltende Nachfrage nach Öl verhalfen dem britischen Rivalen Shell und den US-Konkurrenten Exxon und Chevron zu gesunden Gewinnen.

